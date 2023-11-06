Боец ВСУ назвал бесполезными тактики НАТО против РФ
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Начальник штаба батальона тридцать второй бригады украинских ВС Михаил Лысенко заявил о бесполезности тактики НАТО в борьбе с российскими вооруженными силами. По словам украинского бойца, западная стратегия ничего не может противопоставить российским солдатам. Соответствующее заявление Лысенко сделал во время интервью с британским изданием The Times.
Он заявил, что ни одна из предложенных украинским ВС тактик НАТО не показала себя достаточно эффективно против массированных сил РФ.
По словам Лысенко, основной принцип, которому учили украинских бойцов на Западе – это вызов артиллерии, минометов и авиации для уничтожения вражеских сил. В НАТО ВСУ учили тому, что нужно увидеть противника раньше, чем это сделает он. Но как утверждает украинский начальник, в условиях СВО это не представляется возможным.
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