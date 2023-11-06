Боец ВСУ назвал бесполезными тактики НАТО против РФ

Начальник штаба батальона тридцать второй бригады украинских ВС Михаил Лысенко заявил о бесполезности тактики НАТО в борьбе с российскими вооруженными силами. По словам украинского бойца, западная стратегия ничего не может противопоставить российским солдатам. Соответствующее заявление Лысенко сделал во время интервью с британским изданием The Times .

Он заявил, что ни одна из предложенных украинским ВС тактик НАТО не показала себя достаточно эффективно против массированных сил РФ.

По словам Лысенко, основной принцип, которому учили украинских бойцов на Западе – это вызов артиллерии, минометов и авиации для уничтожения вражеских сил. В НАТО ВСУ учили тому, что нужно увидеть противника раньше, чем это сделает он. Но как утверждает украинский начальник, в условиях СВО это не представляется возможным.

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