Солдат ВСУ Евгений Шевченко принял решение добровольно сдаться в плен, чтобы перейти на сторону России и воевать в составе ее армии. Об этом проинформировал канал «АТО Донецк | Новости», выложив видеофрагмент с украинским бойцом.

«1 марта 2024 года, выходя на ротацию с позиции, специально отстал от своих военнослужащих с целью встретить военнослужащих РФ, с целью перейти на сторону военнослужащих Российской Федерации для прохождения дальнейшей службы в российской армии», — сказал Шевченко.

Ранее Шевченко проходил службу в 63-й механизированной бригады 107-го батальона ВСУ. Как отметил боец, о том, чтобы перейти на сторону ВС РФ, он раздумывал давно.

В феврале Первый канал опубликовал видеосюжет, в котором два сдавшихся в плен украинских бойца встретились с матерями. Автор сюжета отметил, что один из военных попал в плен к бойцам спецназа «Ахмат». Российские военнослужащие, узнав о том, что мать украинца живет в Мелитополе, организовали их встречу.

Ранее польская газета Myśl Polska сообщила, что российские военные стремятся нанести урон украинским системам ПВО и радарам.