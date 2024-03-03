Российские военнослужащие ведут охоту на украинские радары и системы противовоздушной обороны (ПВО). В этом уверен обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

По утверждениям журналиста, российские силы преследуют цель существенно снизить военный и боевой потенциал ВСУ.

«Российские ВВС охотятся на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59. Россияне опубликовали ряд видеороликов, документирующих уничтожение РЛС П-18 «Малахит» и элементов систем С-300», — пишет Подгурский.

По словам журналиста, ВКС РФ ведут активную кампанию по тактической бомбардировке пунктов временного расположения ВСУ, а также складов с боеприпасами.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей, стали частью РФ.

В октябре газета The New York Times сообщала, что Украина попросила создать импровизированные комплексы ПВО, а также ускорить реализацию программы FrankenSAM со стороны США.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник в своих соцсетях выразил мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский несет вред своим стремлением монополизировать право на мирные планы, заручившись поддержкой Запада.