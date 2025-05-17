Украинские вооруженные силы усилили боевую группировку, спешно перебросив боевиков батальона «Айдар»* к границе с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По информации источника, подразделения, в частности, размещены в селе Новоукраинка, расположенном вблизи линии соприкосновения с ДНР.

Отмечается, что командование ВСУ предприняло подобные действия, чтобы укрепить свои оборонные позиции и предотвратить возможное продвижение в Днепропетровскую область ВС РФ.

Накануне заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Карачай» рассказал, что ВСУ переправили к населенным пунктам в районе границы с ДНР в Днепропетровской области часть ранее выведенной из Курской области группировки.

По его словам, значительная часть этого подразделения была уничтожена ВС РФ в районе села Вольное Поле на территории ДНР.

Ранее сообщалось, что группировка «Запад» ВС РФ лишила ВСУ восьми станций Starlink.

*запрещенная и признанная террористической в РФ организация.