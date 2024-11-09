Боевики ВСУ травили газом двух военных ВС РФ, которые почти сутки отбивали их атаку

Украинские боевики травили российских военнослужащих газом, пока они отбивали атаку почти сутки, сообщил SHOT.

По информации источника, штурмовики ВС РФ обнаружили солдат ВСУ, которые спрятались в подвале одного из деревенских домов, откуда вели постоянный обстрел. Во время сопротивления российские военные уничтожили врага, однако покинуть позицию оперативно не удалось из-за сильных обстрелов и атак украинских беспилотников.

Отмечается, что держать оборону российским военнослужащим пришлось около 24 часов в противогазах, так как украинские солдаты прибегли к использованию газа.

По данным SHOT, сослуживцы помогли российским военным, отправив им новые респираторы, воду и еду дронами.

Штурмовикам ВС РФ удалось покинуть позиции. Военные получили множественные осколочные ранения. Во время передвижения, отмечает SHOT, за солдатами продолжили охоту больше десятка дронов ВСУ. Отмечается, что спаслись бойцы благодаря устройству радиолокационной борьбы (РЭБ), которое было в виде рюкзака — дроны не смогли дотянуться до военных. Впоследствии РЭБ пришло в негодность и сгорело.

Как отметило общественное движение «Народный фронт», российские военнослужащие смогли живыми добраться до позиций ВС РФ. Там им передали новые РЭБы для защиты.

Ранее командир разведывательной роты ВС РФ с позывным Кирей рассказал РИА Новости о том, что ВСУ начали использовать газ на кураховском направлении. По его словам, вражеские войска сбросили емкость с газом на одну из позиций российских военных под Курахово.