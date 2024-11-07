Разведка раскрыла подлый прием ВСУ под Курахово

На кураховском направлении зафиксированы подлые действия со стороны ВСУ, рассказал в комментарии РИА Новости командир разведывательной роты ВС РФ с позывным Кирей.

По его словам, на позиции российских разведчиков под Курахово была сброшена емкость с газом, из-за чего бойцы оказались в опасном положении.

«Химия. Мы приняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными», — рассказал Кирей.

На данный момент на кураховском направлении продолжаются активные наступательные действия со стороны ВС России. Как отмечают эксперты, успешное взятие Курахово позволит российским войскам интенсивнее продвигаться на запад ДНР с целью установления контроля над стратегически важными объектами в районах Богатыря и Великой Новоселки.

Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские войска находятся уже в южном пригороде Курахово.