Разведка раскрыла подлый прием ВСУ под Курахово
Разведчик Кирей: ВСУ используют на позиции под Курахово химический газ
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На кураховском направлении зафиксированы подлые действия со стороны ВСУ, рассказал в комментарии РИА Новости командир разведывательной роты ВС РФ с позывным Кирей.
По его словам, на позиции российских разведчиков под Курахово была сброшена емкость с газом, из-за чего бойцы оказались в опасном положении.
«Химия. Мы приняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными», — рассказал Кирей.
На данный момент на кураховском направлении продолжаются активные наступательные действия со стороны ВС России. Как отмечают эксперты, успешное взятие Курахово позволит российским войскам интенсивнее продвигаться на запад ДНР с целью установления контроля над стратегически важными объектами в районах Богатыря и Великой Новоселки.
Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские войска находятся уже в южном пригороде Курахово.