Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что найдены трофейные методички, подтверждающие подготовку ВСУ к атакам западным химическим оружием, сообщил ТАСС.

Согласно оперативным данным, ВСУ ведется подготовка к ударам химическими снарядами с помощью западных артиллерийских систем. Об этом свидетельствуют и трофейные документы, в частности, методички, в которых содержится инструкция по применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства.

Кириллов подчеркнул, что мировому сообществу необходимо обратить внимание на вероятность химических атак и принять соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов для общения с руководством Курской АЭС.