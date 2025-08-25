Новый президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой о запрете на государственном уровне символики, связанной с украинским националистом Степаном Бандерой. Соответствующие правки могут быть внесены в национальный уголовный кодекс. По словам политолога Богдана Безпалько, заявление отражает растущую напряженность вокруг исторической памяти и современных реалий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что причины подобного шага кроются в изменении социального ландшафта самой Польши. За последние пять лет в страну переехало значительное количество украинцев. Если первоначально их поведение не вызывало вопросов, то со временем часть мигрантов начала открыто пропагандировать националистические взгляды и использовать символику, которая глубоко ранит польское общество. Для поляков эти знаки напрямую ассоциируются с Волынской резней — трагедией времен Второй мировой войны, когда бойцы Украинской повстанческой армии уничтожали мирное польское население.

По мнению эксперта, парадокс ситуации заключается в двойственной позиции самой Варшавы. Как отмечают эксперты, польское руководство исторически видело в ультранационалистических движениях Украины инструмент для противостояния России. Логика была простой: «бандеровцы против России — это хорошо». Однако, когда носители этих идеологий оказались в пределах самой Польши и начали отстаивать свои взгляды, это столкнулось с болезненной исторической памятью поляков о Волынской резне.

Он резюмировал, что инициатива Навроцкого — это попытка решить внутренний социальный конфликт, вызванный столкновением политической целесообразности и национальной исторической травмы. Несмотря на возможный запрет, общая русофобская направленность внешней политики Польши вряд ли изменится, и Украина останется для нее ключевым союзником в регионе. Однако теперь Варшаве придется искать более сложный баланс между поддержкой Киева и обеспечением собственной общественной стабильности.

Ранее сообщалось, что в Польше нового министра обвинили в симпатиях к Бандере.