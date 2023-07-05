«Бои носят ожесточенный характер»: выяснилось, как изменится ситуация после ухода ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Уход ЧВК «Вагнер» в Белоруссию никак не повлияет на развитие событий в рамках СВО. Об этом рассказал политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его словам, в последнее время «вагнеровцы» действовали на локальном участке фронта и решали весьма специфичную задачу – вели штурмовые действия в Артемовске.

«Такие действия требуют чрезвычайно высокого уровня специальной подготовки бойцов и командиров. В мае, после успешного взятия города, подразделения ЧВК «Вагнер» вывели оттуда и заменили частями ВС РФ», — рассказал политолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дело в том, продолжает собеседник, что и в самом Артемовске, и на одноименном участке фронта изменился характер боевых действий – наши войска перешли к обороне, то есть, использовать «заточенных» на наступательные действия бойцов ЧВК «Вагнер» там сейчас нецелесообразно.

«Да, судя по сообщениям с мест, бои носят ожесточенный характер, но ресурсов у российских Вооруженных сил для удержания фронта – достаточно. Это подтверждается успешными действиями наших воинов по всей линии фронта, включая и артемовское направление», — пояснил эксперт.

Кроме того, практика ротации и вывода в тыл частей с фронта – привычная для любого длительного конфликта, добавил Сипров. Бойцы должны отдохнуть, восстановиться, восполнить потери.

Поэтому, уточнил эксперт, снятие с фронта ЧВК «Вагнер» не приведет и к количественному ослаблению армии. Минобороны не испытывает кадрового голода.

«Сейчас ВС РФ активно пополняются контрактниками. Большинство из них владеют востребованными на фронте военными специальностями, некоторые имеют боевой опыт», — пояснил Сипров.

То есть, по его словам, командование может безболезненно вывести в тыл даже самое боеспособное крупное формирование, такое, как ЧВК «Вагнер».

Ранее мы сообщали, что все службы Украины следят за действиями ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.