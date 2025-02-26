Российские войска приблизились к окружению Суджи, сократив расстояние до менее чем 11 км от линии, проходящей от Свердликово до Куриловки вдоль государственной границы России, сообщил Mash.

По информации источника, в городе на данный момент находятся около 2 тыс. военнослужащих ВСУ, шансы которых на безопасный отход с занимаемых позиций с каждым днем становятся все меньше.

За последние пять дней российские силы освободили или зачистили пять населенных пунктов в Курской области, в числе которых Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька.

Сейчас продолжаются бои в селе Малая Локня, а также в деревнях Старая и Новая Сорочина, расположенных рядом с Гуево и Махновкой.

Ключевой задачей российских вооруженных сил сейчас является захват контроля над так называемой «линией жизни» украинских войск. Эта линия представляет собой единственную асфальтированную дорогу, связывающую Юнаковку и Суджу в районе, находящемся под оккупацией ВСУ.

По информации бойцов 810-й бригады морской пехоты, передвижение противника по этой дороге уже довольно осложнено, в результате чего у украинских сил возникают проблемы с ротацией, эвакуацией раненых и пополнением запасов боеприпасов и топлива.

ВСУ незаконно вторглись на территорию РФ в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские боевики заняли несколько десятков населенных пунктов, включая город Суджу.

Как отмечал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, целью ВСУ в Курской области является захват территорий.

Ранее РИА Новости сообщило, что ВСУ готовятся отступать с оккупированной территории Курской области.