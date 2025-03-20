Министерство обороны Украины запустило новую рекламную кампанию по привлечению молодежи в ряды ВСУ, предлагая контракты на сумму 1 млн гривен для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Соответствующее видео появилось в официальном аккаунте Минобороны Украины в TikTok. Отмечается, что эта инициатива позволила бы молодым людям получить значительное финансовое вознаграждение, эквивалентное покупке 15 тыс. чизбургеров.

Тем не менее рекламное видео, анонсирующее это предложение, вызвало широкий общественный резонанс и негативную реакцию пользователей в социальных сетях. Многие осудили использование кулинарной метафоры в контексте военной службы, отметив, что такой подход неуместен и не учитывает серьезность ситуации на фронте.

Пользователи также выразили критику в адрес концепции «молодежных контрактов», считая ее несправедливой по отношению к опытным военнослужащим и тем, кому старше 25 лет. Украинские граждане считают, что такой подход создает неравные условия для разных военнослужащих разных возрастов.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал заключение более выгодного контракта с ВСУ для украинцев возрастом от 18 до 24 лет, который предлагает выплату в размере $24 тыс., поступление в вузы без экзаменов и беспроцентную ипотеку.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области жители устраивают акты мести сотрудникам ТЦК.