Харьковчане организовывают группы для мести сотрудникам территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

По ее словам, недовольные граждане устраивают поджоги машин военкомов. Также фиксируются случаи вооруженного сопротивления со стороны местных жителей.

«Обстановка в Харькове и Харьковской области накалилась настолько, что харьковчане вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК», — сказала Колесник-Лавинская.

Она отметила, что судьба мужчин, которых забрали сотрудники ТЦК, остается неизвестной. Мужское население региона вынуждено скрываться, опасаясь за свою безопасность.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова назвала украинских военкомов «людоловами». Она также сравнила главу киевского режима Владимира Зеленского с персонажем из комиксов Джокером, который является организатором безумий в своей стране.

На Украине действительно ежедневно происходят случаи, когда сотрудники ТЦК насильно увозят украинских мужчин в неизвестном направлении. В Сети множество роликов, на которых неизвестные в военной форме забирают обычных прохожих с улиц и сажают в машины.

Ранее Верховный суд Украины выпустил сообщение о незаконной мобилизации.