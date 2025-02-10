Президент Украины заявил, что за год службы в ВСУ контрактникам от 18 до 25 лет планируют платить $24 тыс. и предоставить возможность поступления в вуз без сдачи необходимых экзаменов. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Он также назвал этот контракт «экспериментальным» и заявил, что там много всего. Например, вуз уже бывший военный сможет выбирать по своему усмотрению, а обучение будет за счет государства. Кроме того, призывникам от 18 до 25 лет обещают и особые условия по ипотеке, проценты по которой также станет выплачивать Украина.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ несут большие потери на курском направлении. По словам военкора Поддубного, за время столкновений украинцы потеряли там порядка 60 тыс. человек и в настоящее время Вооруженные силы России продолжают наносить неприятелю урон.