Более 17% избирателей проголосовали на выборах президента Белоруссии досрочно

21 января в Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 25 января включительно.

За два дня явка избирателей досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 17,67%. Такие данные приводит ЦИК республики.

В Брестской области участие в досрочном голосовании приняли 19,35% избирателей, в Витебской — 18,35%, Гомельской — 17,67%, Гродненской — 15,13%, Минской — 17,72%, Могилевской — 17,98%.

В столице Белоруссии досрочно проголосовали 17,20% избирателей.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости второй АЭС в стране.