Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Минский городской технопарк выразил свою растущую уверенность в необходимости возведения второго атомного энергоблока в стране, сообщило агентство БелТА.

На мероприятии акцентировалась увеличивающаяся потребность в электроэнергии, как в экономике, так и среди населения, что связано, в частности, с постоянным ростом количества электромобилей.

В настоящее время в Белоруссии проводится анализ целесообразности строительства дополнительных атомных блоков. В 2025 году будет завершено технико-экономическое обоснование развития атомной энергетики в республике, которое должно прояснить, требуется ли строительство новых атомных блоков или полноценной АЭС в стране.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад хочет захватить радикалами приграничные районы страны.