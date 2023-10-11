Более 260 тысяч жителей сектора Газа покинули дома из-за обострения конфликта

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что более 260 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате обострения палестино-израильского конфликта.

Об этом ведомство сообщило 11 октября. Количество мирных граждан, которым пришлось уехать из региона, превысило 263 тысяч человек. В Управлении ООН подчеркнули, что это число будет расти в ближайшее время.

«В последние 24 часа в секторе Газа продолжалось массовое перемещение населения, общее число перемещенных лиц теперь превышает 263 934 человека», – следует из заявления организации.

Кроме того, отмечается, что почти 175,5 тысяч человек сейчас находятся в 88 школах Ближневосточного агентства ООН для организации помощи палестинским беженцам.

По последним данным, опубликованным ООН, в результате обострение палестино-израильского конфликта по меньшей мере погибли 830 палестинца. Еще 4250 получили ранения.

Утром 7 октября палестинское радикальное движение ХАМАС выпустило по Израилю из сектора Газа от 2,5 до 5 тысяч ракет, тем самым объявляя о начале специальной операции «Наводнение Аль-Акса». Ее главная цель, отмечали лидеры группировки, заключается «деоккупации» территорий, занятых Израилем.

Правительство Израиля объявило атаку со стороны ХАМАС самым мощным ударом за последние 50 лет. В стране было введено военное положение, а также началась мобилизация резервистов. На данный момент Тель-Авив атакует сектор Газа – так армия обороны Израиля уничтожает ячейки ХАМАС.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».