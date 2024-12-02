Более 300 боевиков уничтожила сирийская армия при поддержке ВКС России
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Военно-космические силы помогают сирийским военным бороться с оппозицией, наступающей на севере республики.
Об этом сообщается на официальном сайте Центра по примирению враждующих сторон в республике (ЦПВС Минобороны России).
Бои с повстанцами ведутся в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама.
За минувшие сутки было уничтожено минимум 320 боевиков и 63 единицы техники.
Также были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам дислокации боевиков, складам с вооружением и боеприпасами. Также были нанесены удары по их позициям РСЗО и артиллерии и пунктам управления.
Ситуацию в воздушном пространстве серьезно обостряет авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США, отмечается в ЦПВС.
Ранее сообщалось о том, что сирийская армия успешно справляется с отражением атак боевиков и уже анонсировала готовность перейти в контрнаступление.