Более 300 боевиков уничтожила сирийская армия при поддержке ВКС России

Об этом сообщается на официальном сайте Центра по примирению враждующих сторон в республике (ЦПВС Минобороны России).

Военно-космические силы помогают сирийским военным бороться с оппозицией, наступающей на севере республики.

Бои с повстанцами ведутся в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама.

За минувшие сутки было уничтожено минимум 320 боевиков и 63 единицы техники.

Также были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам дислокации боевиков, складам с вооружением и боеприпасами. Также были нанесены удары по их позициям РСЗО и артиллерии и пунктам управления.

Ситуацию в воздушном пространстве серьезно обостряет авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США, отмечается в ЦПВС.

Ранее сообщалось о том, что сирийская армия успешно справляется с отражением атак боевиков и уже анонсировала готовность перейти в контрнаступление.