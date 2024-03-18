Более 370 тысяч человек проголосовали на выборах президента России за рубежом

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о количестве граждан, принявших участие в голосовании на выборах президента страны за рубежом.

По данным Захаровой, заграницей в выборах поучаствовали 372 779 тысяч человек. Такие данные она привела в эфире Первого канала.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, на избирательных участках в зарубежных государствах наблюдается ажиотаж. Захарова заявила, что он связан с закрытием генконсульств в некоторых недружественных странах. В пример она привела ситуацию в Германии, где люди до ночи стояли у избирательных участков, чтобы проголосовать.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за рубежом Владимира Путина поддержали 71,52% граждан РФ.

Выборы президента России в 2024-м году проходили три дня — с 15 по 17 марта. Кандидатами, помимо Путина, являются лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и представитель КПРФ Николай Харитонов.

Как ранее сообщил ЦИК, после обработки 99,52% Путин набрал 87,33% голосов.

Ранее МИД РФ сообщил, что Германия и США предприняли попытки вмешаться в выборы президента РФ.