МИД РФ считает, что Германия вмешивается в выборы президента страны

Заместитель главы комиссии Министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович заявил о вмешательстве в выборы президента РФ западных государств. В комментарии ТАСС он сообщил, что среди лидеров по вмешательству — США и Германия.

«Все недружественные страны. Штаты в первую очередь. От ФРГ очень много [попыток вмешательства]», — отметил Аскальдович.

Замглавы комиссии МИД РФ отметил, что Берлин пытается повлиять на выборы российского президента через НПО и прессую. Аскальдович подчеркнул, что Германия хочет «очернить» избирательную кампанию в РФ, а также поставить под сомнение процесс выборов.

Аскальдович также заявил, что США пытаются выставить выборы главы России нелегитимными среди своего общества. Он добавил, что Москва всячески пытается противодействовать таким действиями.

Совет Федерации определил единый день голосования 17 марта 2024 года. Впервые в истории России выборы президента РФ проходят в течение трех дней — с 15 марта по 17 марта.

Кандидатами на должность главы государства являются действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель «Новых людей» Владислав Даванков и член КПРФ Николай Харитонов.

Ранее посольство РФ в Латвии сообщило о случаях изъятия документов у граждан, решивших проголосовать в республике на выборах президента России.