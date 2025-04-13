Более 500 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что среди сдавшихся оказался и иностранный наемник — колумбиец Пабло Пуэртес. Источник отметил, что солдаты ВСУ получали приказы о штурме российских позиций, однако многие из них принимали решение сдаваться, действуя целыми отделениями.

Как ранее отметил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, количество взятых в плен украинских военнослужащих в Курской области достигло порядка 430 человек. По его утверждению, украинские солдаты начали активно отказываться от оружия, осознавая бесперспективность дальнейшего сопротивления.

В силовых структурах также сообщили, что ситуация в учебных центрах Украины претерпевает изменения. В частности, в одном из таких центров в Черниговской области ранее появился специальный курс, посвященный правилам поведения в российском плену.

Ранее член Шведской королевской академии Ларс Берн сообщил, что на Украине появились кладбища убитых украинских боевиков.