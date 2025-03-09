Более 680 тыс. иностранцев включили в реестр контролируемых лиц в России

В России обновили реестр контролируемых лиц, в который теперь включены более 680 тыс. иностранцев. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Он подчеркнул, что эти действия направлены на борьбу с нелегальной миграцией и легализацию пребывания иностранных граждан в стране.

«Главная цель этого реестра —это ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан, то есть тех граждан, которые утратили законные основания пребывания в нашей стране. В этом реестре находятся 685 тыс. граждан», — сказал Колокольцев.

Глава ведомства отметил, что иностранцы могут быть внесены в реестр при соблюдении определенных условий, среди которых пребывание на территории РФ более трех месяцев без наличия патента, разрешения на работу, временного проживания или вида на жительство, аннулирование ранее выданных разрешительных документов или правовых статусов.

Также внесение в такой реестр может быть основано на вступление в силу обвинительного приговора суда против иностранца, а также решения о выдворении, депортации или о нежелательности его пребывания в стране.

Внесение в реестр имеет серьезные последствия для иностранных граждан. В частности, они сталкиваются с рядом ограничений, среди которых — запрет на регистрацию брака или оформление развода, отсутствие возможности устроить детей в детские сады или учебные учреждения, ограничение на управление транспортными средствами, а также проблемы с доступом к другим жизненно важным услугам.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД потребовал пресекать каналы нелегальной миграции.