Более 75 ударов нанесла авиация США по территории Сирии
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За сутки авиация США нанесла по территории Сирии более 75 ударов.
Об этом сообщается в телеграм-канале Центрального командования ВС США.
Цель массированной атаки – ликвидировать лагеря и боевиков «Исламского государства»*.
Для этого использовались стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовая авиация A-10.
Информации о пострадавших пока не поступало.
В США опасаются, что игиловцы могут воспользоваться обстановкой в Сирии, поэтому, чтобы не допустить этого, нанесли серию авиаударов.
Ранее сообщалось о том, что в Дамаске вооруженная оппозиция освободила заключенных из тюрьмы «Сейдная».
*запрещенная в России террористическая группировка.