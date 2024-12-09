Более 75 ударов нанесла авиация США по территории Сирии

Об этом сообщается в телеграм-канале Центрального командования ВС США.

За сутки авиация США нанесла по территории Сирии более 75 ударов.

Цель массированной атаки – ликвидировать лагеря и боевиков «Исламского государства»*.

Для этого использовались стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовая авиация A-10.

Информации о пострадавших пока не поступало.

В США опасаются, что игиловцы могут воспользоваться обстановкой в Сирии, поэтому, чтобы не допустить этого, нанесли серию авиаударов.

Ранее сообщалось о том, что в Дамаске вооруженная оппозиция освободила заключенных из тюрьмы «Сейдная».

*запрещенная в России террористическая группировка.