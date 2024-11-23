Более 80% россиян выразили поддержку президенту РФ
Фото: [официальный сайт президента РФ]
81% российских граждан доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Таковы данные социологического исследования, проведенного фондом «Общественного мнения» с 15 по 17 ноября.
За минувшую неделю показатель доверия россиян к главе государства вырос на 2 процентных пункта.
82% опрошенных заявили, что президент РФ успешно справляется со своими обязанностями.
Повысилась оценка и работы правительства. Положительно деятельность кабмина оценили 58% респондентов, это на 7 процентных пунктов выше, чем неделей ранее.
Поддержку премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 61% опрошенных.
В опросе приняли участие 1500 человек из разных российских регионов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высокий уровень доверия к Владимиру Путину является отражением его кропотливой и ответственной работы на благо страны.
Ранее сообщалось о том, что россияне бросились скупать футболки с Путиным и «крепким Орешником».