Россияне бросились скупать футболки с Путиным и «крепким Орешником»

Продавец футболок с президентом России и ракетой «Орешник» признался, что идея нашла слишком большой отклик: из-за ажиотажа ему пришлось приостановить продажи. Об этом предприниматель рассказал сайту aif.ru .

После выступления Владимира Владимировича предприимчивые бизнесмены отреагировали молниеносно: в ход пустили изготовление футболок с изображением президента и забавной надписью — «Крепкий Орешник». Однако идейный предприниматель отметил, что за сутки с маркетплейса смели все образцы, а предприятие было вынуждено остановить производство на фоне ажиотажа.

«Идея не нова, так как наша Родина всегда прививает патриотизм к своей любимой стране. Нам показалось уместным помочь людям в это нелегкое время поднять дух», – добавил предприниматель.

Отмечается, что стоимость патриотичного мерча с надписью «Крепкий Орешник» составляла 1250 рублей.

Напомним, 21 ноября Владимир Путин заявил об успешном испытании отечественной ракеты средней дальности «Орешник». Образцом поразили в Днепропетровске завод «Южмаш» в ответ на атаки западным вооружением.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание и поблагодарил разработчиков ракетной системы «Орешник».