Более миллиарда долларов потратили США на дополнительный пакет военной помощи Украине

В Пентагоне объявили о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму 1,5 млрд долларов, сообщает Lenta.ru .

Деньги на еще один пакет вооружения для ВСУ выделили из американского фонда оборонной поддержки Украины. В него войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, а также ракетные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды. Помимо этого, украинской стороне предоставят средства электронного подавления, запчасти, а также откроют доступ к снимкам с коммерческих спутников.

Кроме этого пакета помощи, США уже направили на Украину комплект вооружения из старых запасов на сумму более 200 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Германия выделила новый пакет вооружения для Украины. В него вошли самоходные установки Gepard, надводные беспилотные аппараты и другие виды оружия.