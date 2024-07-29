Согласно опубликованным данным, новый пакет поддержки включает в себя широкий спектр вооружений и военной техники.

Одним из ключевых элементов поставки стали боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Украинские вооруженные силы получили 21 тысячу единиц боеприпасов для этих систем противовоздушной обороны. В рамках усиления морского компонента обороны Украины, Германия передала 10 надводных беспилотных аппаратов. Эти устройства могут существенно расширить возможности украинского флота по мониторингу прибрежных вод и проведению разведывательных операций.

Особого внимания заслуживает совместная инициатива Германии и Дании по поставке танков. В результате этого сотрудничества украинская армия получила восемь танков Leopard 1A5. Эти боевые машины, хотя и не являются самыми современными, могут значительно усилить бронетанковые подразделения Украины. Для поддержки и обслуживания бронетехники Германия также предоставила две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2. Эти специализированные транспортные средства играют важную роль в поддержании боеготовности танковых подразделений.

В сфере разведки и наблюдения Украина получила 10 наземных радиолокационных станций. Немецкая помощь также включает также средства индивидуальной защиты - около 25 тысяч касок, что свидетельствует о внимании к безопасности украинских военнослужащих.

Стоит отметить, что поставки вооружений продолжают вызывать озабоченность у российской стороны. Москва неоднократно заявляла, что подобные действия западных стран приводят к затягиванию конфликта и усилению напряженности в отношениях между Россией и западными государствами.

Ранее стало известно о том, что боец ВСУ сообщил о катастрофической ситуации на красноармейском направлении.