Эстонцы становятся уголовниками из-за попыток привезти в Россию деньги и товары

В Эстонии возбуждено 144 уголовных дела по фактам попыток вывоза более €120 тыс. в Россию, сообщает портал ERR со ссылкой на Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA).

С 27 апреля 2025 года любые перемещения суммы менее €10 тысяч считаются нарушением по законодательству республики. Реформы в таможенном контроле означают, что ранее мелкие попытки вывоза могли рассматриваться без уголовных последствий, однако теперь они караются по закону.

Самым распространенным нарушением остается попытка провоза наличных евро через границу — за месяц нарушители получили штрафы от €25 до €8 тыс., а самый крупный штраф составил €2,4 тысячи.

Помимо «контрабанды» наличных, граждане пытались провезти косметику, носители информации (флешки), инструменты и электронные компоненты. Отмечается, что в обратную сторону чаще незаконно проходили сигареты.

3 мая на границе с РФ в Нарве вновь открылся международный пункт пропуска, закрывавшийся 30 апреля из-за учений полиции, погранохраны, Сил обороны и добровольцев Кайтселийта (Союз обороны). В первый же день очереди начали выстраиваться еще ночью.

Ранее сообщалось, что эстонцы активно ездят в Россию за недорогими товарами и одеждой.