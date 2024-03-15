Болгария с апреля начнет выдавать шенгенские визы гражданам РФ

Болгария ведет подготовку к выдаче гражданам России шенгенских виз. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров РФ, ссылаясь на посольство Болгарии в Москве.

Пока о том, сколько времени россиянам потребуется для оформления необходимых документов, не говорится. Об этом станет известно позже.

Как отметили в посольстве, на данный момент проходит консультация и тестирование системы.

В конце 2023-го года страны Европейского союза (ЕС) договорились отменить с 31 марта для Румынии и Болгарии пограничный контроль внутри Шенгенской зоны на морских и воздушных границах. Контроль на сухопутных границах сохраняется.

На данный момент в Шенгенское пространство включены 27 стран, в числе которых 23 страны Евросоюза, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.

Как уточнили в АТОР, Румыния также может в скором времени выдавать гражданам РФ шенгенские визы. В ведомстве также уточнили, что для получения такого документа придется сдавать биометрию. Пребывание в указанных странах будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне.

В АТОР подчеркнули, что национальные краткосрочные визы, которые были ранее выданы Болгарией и Румынией (до 31 марта 2024 года), не позволяют гражданам посещать другие страны Шенгенской зоны.

В 2022 году россияне могли получить итальянскую, бельгийскую, норвежскую, французскую, австрийскую, венгерскую, испанскую, мальтийскую, словенскую и греческую визы — туристические и нетуристические.

Ранее мы сообщали, что Болгария задерживает отправку Украине обещанных бронетранспортеров и просит НАТО покрыть транспортные расходы.