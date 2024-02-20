Болгария задерживает отправку Украине обещанных бронетранспортеров и просит НАТО покрыть транспортные расходы

Депутат от правящего большинства Ивайло Мирчев посетовал, что предназначенная Украине списанная техника до сих пор находится в Софии и не смогла добраться даже до города Русе на севере страны.

Министр обороны Тодор Тагарев ссылается на то, что переброска техники является достаточно сложной ситуацией. Он заявил, что София обратилась в НАТО с просьбой к союзникам оплатить транспортные издержки.

В декабре прошлого года парламентское большинство отклонило вето президента Болгарии Румена Радева и приняло решение о передаче Украине старой списанной техники. Прения в парламенте были такими горячими, что депутаты прямо во время заседания устроили кулачный бой.