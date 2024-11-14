Боливию пригласили стать страной-партнером БРИКС

Боливия приняла приглашение стать партнером БРИКС и подтвердила свой положительный ответ. Об этом сообщила министр иностранных дел Боливии Селинда Соса в ходе 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29), проходящей в Баку, передает ТАСС.

Она выразила благодарность российскому президенту за поддержку участия Боливии в БРИКС и отметила, что страна с радостью откликнулась на приглашение.

Министр акцентировала, что «БРИКС представляет собой новую альтернативу, способную помочь таким государствам, как Боливия, а также многим другим».

По ее мнению, в рамках этого объединения можно развивать механизмы многостороннего сотрудничества, в частности, с представителями глобального Юга.

Она подчеркнула, что многие страны в прошлом испытывали зависимость от финансирования, предоставляемого на жестких условиях, что приводило не к прогрессу, а к бедности.

Соса подчеркнула, что БРИКС является «отличным инструментом для развития и укрепления позиций таких стран, как Боливия», а также других государств.

«Я очень рада, что Куба, страна, которая действительно сопротивлялась империализму, страна, которая действительно выжила в условиях несправедливой экономической блокады, была принята в качестве государства-партнера БРИКС, — отметила Соса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал официальное письмо в адрес российского президента Владимира Путина, выражая готовность республики присоединиться к БРИКС в качестве партнера.