Более 10 стран заинтересованы в покупке у России подавителя «роя» БПЛА

Россия ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя «роя» дронов «Изделия РБ-504П-Э». Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на полях авиакосмического салона Airshow China 2024 в Джухае (КНР).

В сентябре 2024 года на выставке в Баку российская сторона продемонстрировала прибор, предназначенный для противодействия «рою» беспилотников. Он позволяет эффективно нейтрализовать их атаки.

«Изделие РБ-504П-Э» обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях», — отметил Михеев.

Одна из ключевых особенностей подавителя «роя» — широкий спектр литерных частот для подавления каналов управления. Аппарат также может объединяться в единую сеть, обеспечивая пеленгование и радиоэлектронное подавление. Изделия также способны подавлять защищенные каналы навигации, что делает его универсальным инструментом противодействия различным типам БПЛА.

Как отметил Михеев, «Рособоронэкспорт» активно ведет переговоры с потенциальными партнерами из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ, а также организовывает демонстрационные показы своих возможностей за рубежом.

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