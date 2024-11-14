Летчик-испытатель сравнил российский истребитель Су-57 с китайским J-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает уверенно лидировать на международной арене, опровергая все сомнения в своей превосходности над существующими аналогами, включая китайский J-35. Таким мнением с журналистами поделился заслуженный летчик-испытатель и Герой России Сергей Богдан. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Богдана, российские авиационные комплексы всегда демонстрируют свои конкурентные преимущества, а Су-57 существенно превосходит зарубежные боевые машины с аналогичными техническими характеристиками.

«Что касается представленного нового китайского самолета J-35, к сожалению, на авиакосмических салонах и авиашоу можно посмотреть только аэродинамические характеристики в целом. С точки зрения маневренности, устойчивости, управляемости, наши конкуренты, соперники, к сожалению, не все показывают, не все демонстрируют», — отметил Богдан.

Российский пилот подчеркнул, что Су-57 проходит практически полное испытание по всем летно-техническим параметрам, включая маневренность и устойчивость, и представляет собой отличную платформу для дальнейших модификаций.

Богдан отметил, что уникальные аэродинамические качества, а также мощное, высокоточное оружие и сложнейшие системы обороны делают истребитель одним из самых совершенных современных боевых самолетов.

Мировая премьера версии Су-57 состоялась на авиасалоне Airshow China в Чжухае, где истребитель совершил свой первый полет в рамках выставки. Полет под управлением Богдана вызвал огромный интерес у участников мероприятия.

Ранее стало известно, что «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки Су-57. Кроме того, накануне Ростех передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С.