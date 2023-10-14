Больше 230 человек прибыли в Индию из Израиля на втором эвакуационном рейсе

В Индию из Израиля эвакуировали более 230 человек на втором эвакуационном рейсе, сообщает агентство ANI .

По данным издания, самолет прибыл в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели 14 октября. Всего было эвакуировано 235 человек, в том числе – два ребенка. Прибывших встретил государственный министр иностранных дел и образования Индии Раджкумар Ранджан Сингх.

Первый рейс с эвакуированными жителями Индии прибыл в Нью-Дели утром 13 октября. На его борту находились 212 человек.

12 октября глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар объявил о начале операции по эвакуации граждан Индии из Израиля. Покинуть страну самостоятельно возможности нет, так как авиакомпания Air India приостановила полеты в Израиль 7 октября.

Как отмечает ANI, пока неизвестно, сколько эвакуационных рейсов организует Индия. По информации источника, все будет зависеть от того, сколько граждан страны захотят покинуть израильское государство. По данным МИДа Индии, в Израиле находятся порядка 18 тысяч граждан страны. Многие из них работают в найме или в сфере ИТ-технологий, а также являются студентами.

7 октября впервые за 50 лет конфликт между Палестиной и Израилем обострился до крупных масштабов. В этот день палестинское движение ХАМАС, которому принадлежит власть в секторе Газа, выпустило по Израилю порядка пяти тысяч ракеты. В ответ на это Израиль объявил о готовящейся наземной операции в Газе, цель которой – уничтожение боевиков ХАМАСа, а также их баз.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США обеспокоены отсутствием плана у Израиля по сектору Газа после проведения наземной операции.