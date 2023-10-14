США встревожены непониманием Израиля дальнейшей судьбы сектора Газа

По данным издания, которое ссылается на источники в Белом доме, США оказывают определенное давление на правительство Израиля из-за отсутствия плана после начала наземной операции в Газе.

Как пишет агентство, Вашингтон призывает Тель-Авив подумать не только о полной ликвидации ХАМАС, но и о будущем региона. Кроме того, администрация американского президента Джо Байдена также встревожена требованием Израиля эвакуироваться палестинцам в южную часть сектора Газа в течение 24 часов.

7 октября боевики палестинского исламистского движения ХАМАС объявили о начале специальной операции «Буря Аль-Акса», которая заключается, по утверждениям представителей группировки, в «освобождении» территорий от влияния Израиля.

В этот день ХАМАС выпустил из сектора Газа до пяти тысяч ракет по городам Израиля, в результате чего погибли люди и были повреждены здания. Кроме того, боевики вторглись на территорию страны в район проведения музыкального фестиваля у границы с Газой, в результате чего было убито более 260 человек. На данный момент в заложниках у боевиков ХАМАС находятся порядка 150 мирных жителей, среди которых могут быть россияне и американцы.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».