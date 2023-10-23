«Большие потери в живой силе»: выяснилось, как изменится ход СВО в ноябре

«Они привыкли тратить вооружение, не считая его, а теперь придется этим заняться. Они боятся, что помощь не будет идти долгое время. Учитывая большие потери в живой силе боевиков киевского режима, моральный дух противника очень подорван, это станет одним из факторов наших успехов на линии фронта», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».