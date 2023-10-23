«Большие потери в живой силе»: выяснилось, как изменится ход СВО в ноябре
Политолог Ванифатов: Киев снова может пойти на провокации
Фото: [Александр Полегенько/ТАСС]
Ноябрь текущего года ознаменуется успехами ВС РФ на фронте специальной военной операции. Об этом заявил политолог Алексей Ванифатов.
По его словам, переключение союзников Украины на ближневосточный конфликт отрицательно скажется на бойцах ВСУ.
«Они привыкли тратить вооружение, не считая его, а теперь придется этим заняться. Они боятся, что помощь не будет идти долгое время. Учитывая большие потери в живой силе боевиков киевского режима, моральный дух противника очень подорван, это станет одним из факторов наших успехов на линии фронта», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Чтобы попытаться вернуть Украину в мировую повестку, уточнил политолог, власти «незалежной» прибегнут к проверенной тактике провокаций.
«Они будут бить по своим гражданам, обвиняя в этом нашу страну. Также следует ожидать от противника попыток ударов по Крыму и другим объектам, которые находятся в зоне поражения ракеты ATACAMS. Нельзя исключать и попыток массовых атак беспилотников с их стороны», — добавил Ванифатов.
Ранее в ДНР рассказали, что Киев скоро начнет бездумно атаковать Россию ракетами ATACMS.