Большинство россиян положительно оценили работу Путина

Результаты проведенного исследования показали, что большинство опрошенных (84%) положительно оценивают работу главы государства. 6% — негативно отнеслись к его действиям. 84% респондентов доверительно относятся к российскому президенту, однако 8% отметили, что с недоверием относятся к его действиям.

Кроме того, показал опрос, 58% граждан считает, что правительство РФ хорошо выполняет свою работу. В то же время 19% респондентом придерживаются противоположного мнения.

Опрос «ФОМнибус» проводится каждую неделю. Нынешнее исследование было проведено с 22 по 25 марта. В нем приняли участие 1,5 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 лет из 53 регионов страны.

Похожие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в период с 18 по 24 марта. Он показал, что Путину доверяют 80,7% респондентов. Доверие к президенту отсутствует у 15,8% граждан.

Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверительно относятся 62,6% респондентов. 17,8% россиян не доверяют ему.

Ранее мы сообщали, что правительство РФ внесло изменения в правила получения статуса ветерана боевых действий. Теперь получить его гражданам станет легче.