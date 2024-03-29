В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий

Постановление позволяет также в упрощенном порядке получить соответствующее удостоверение для граждан.

В тексте документа указано, что новые правила действуют для граждан, которые пребывали в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Ранее обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий была копия контракта, заключенного с Министерством обороны РФ. С 1 апреля для этого теперь подойдут документы, которые подтверждают наличие ранений или других травм и повреждений, полученных в зоне боевых действий. Кроме того, можно предоставить официальные бумаги о награждении государственной или ведомственной наградой.

Накануне поручение об изменениях в правилах предоставления статуса ветерана боевых действий правительству РФ дал президент Владимир Путин. Ранее он провел встречу с членами семей погибших бойцов специальной военной операции на Украине.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский напомнил, что срочники не привлекаются к участию в спецоперации.