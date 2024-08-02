Большинство украинцев выступили за начало переговоров с Россией

По результатам опроса, проведенного Национальным демократическим институтом и Киевским международным институтом социологии, большинство украинцев высказались за начало переговоров с Россией, сообщает издание «Страна.ua».

Согласно данным опроса, 57% респондентов поддерживают идею переговоров, в то время как 38% выступают против. Анализ динамики опросов показывает, что уровень готовности к переговорам был схожим в начале военных действий, затем снизился, а с весны 2023 года начал расти.

Ранее на Украине звучали призывы к скорейшему началу переговоров с Россией. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивал необходимость как можно скорее завершить конфликт и назвал важнейшим ожиданием от второго мирного саммита создание условий для прекращения боевых действий.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. К ее главным целям президент России Владимир Путин отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ.

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги.