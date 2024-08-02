В Одессе прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги

В украинских регионах она объявляется практически каждый день, а иногда — и по всей стране.

Ранее сообщалось о том, что на территории Украины с самого утра прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сначала его услышали жители Харьковской области, а затем уже вся страна.

Так, стало известно, что в Одессе на фоне сообщений об опасности прогремели взрывы. Соответствующей информацией поделились украинские СМИ. Согласно полученным данным, они произошли на юге страны. Прямо сейчас там звучит сигнал воздушной тревоги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальным объектам. Они сосредоточены исключительно на стратегических целях.

А несколько дней назад под Одессой взорвались нефтебаза, судоремонтный завод и портовые сооружения. Вероятно, украинцы разгружали боеприпасы, поставленные западными союзниками.