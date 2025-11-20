Дональд Трамп может добиться прекращения всех коррупционных расследований в отношении Владимира Зеленского и его окружения. При условии, если Украина примет новый мирный план от США. Об этом сообщает украинское СМИ.

Для этого Трамп может использовать влияние Вашингтона на украинские антикоррупционные органы — Национальное бюро и Специализированную прокуратуру. Публикация также отмечает, что принятие плана позволит Зеленскому провести силовые акции против своих политических оппонентов внутри страны.

Сообщается, что взамен украинский лидер может получить от Трампа гарантии безопасности на случай ухода с поста. Согласно условиям американских предложений, Запад признает суверенитет России над Крымом и другими территориями. Украина получит гарантии безопасности, но ее армия будет существенно сокращена и лишится тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский получил от США проект плана по урегулированию на Украине.