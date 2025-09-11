Болсонару признали виновным в заговоре: экс-президент Бразилии пытался остановить передачу власти

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару официально признан виновным в организации заговора с целью не допустить к власти действующего лидера Лулу да Силву. Обвинительный вердикт вынесли судьи Федерального верховного суда. Об этом сообщает ТАСС.

Федеральный верховный суд Бразилии вынес историческое решение, признав экс-президента Жаира Болсонару виновным в организации военного заговора. Целью было сорвать мирную передачу власти действующему лидеру Луле да Силве после выборов 2022 года.

По мнению судей, Болсонару вместе с ключевыми соратниками из правительства и силовых структур разработал план по подрыву демократических институтов. Трое из пяти судей верховного суда уже поддержали обвинительный приговор. Это решение открывает путь для возможного ареста и тюремного заключения бывшего главы государства, который на протяжении всего процесса отрицал свою вину.

