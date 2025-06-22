Бомбардировку США Ирана назвали исторической эскалацией на Ближнем Востоке

Решение президента США Дональда Трампа напрямую поддержать Израиль и попытаться остановить ядерную программу Ирана — это беспрецедентный шаг, который может привести к серьезным последствиям на Ближнем Востоке, — отмечает издание Axios.

В публикации, ссылаясь на слова израильского чиновника, говорится, что администрация Трампа заранее проинформировала Израиль о планах США нанести удар по Ирану.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что за несколько часов до того, как США нанесли удар по иранским объектам, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также сообщается, что Сенат и Конгресс были своевременно проинформированы о готовящейся в отношении Ирана силовой акции.

В интернете появилось первое изображение, сделанное после американской бомбардировки в Фордо. На фотографии запечатлён охваченный огнё=ем участок местности, предположительно, вокруг ядерного объекта Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный самолёт сбросил «полный груз бомб» на ядерный объект в иранском Фордо.

Позже стало известно, что Дональд Трамп обратится к гражданам страны в связи с атаками ВВС США на Иран.