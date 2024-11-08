Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как «бомбардира» в международной политике, сравнив его с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

Таким мнением Мадуро поделился на заседании XVIII межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы, которое прошло в Каракасе, передает РБК.

По словам Мадуро, российский лидер продемонстрировал выдающийся успех на саммите БРИКС, заявив, что Путин «прекрасно понимает, как действовать в условиях дипломатии обмана», имея в виду сложные международные отношения и ситуации, связанные с конфликтом на Украине.

Президент Венесуэлы также подчеркнул, что Москва и Каракас объединены «духом дружбы и братства». В рамках саммита были подписаны важные документы, включая план стратегического сотрудничества до 2030 года, что подтверждает укрепление связей между двумя странами.

На саммите БРИКС, который собрал лидеров государств-членов организации и приглашенных делегаций, присутствовал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В ходе встречи он обсудил вопросы глобальной безопасности и сотрудничества с президентом Путиным.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает новые военные технологии.