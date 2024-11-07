Путин: Россия разрабатывает новые военные технологии

Президент России Владимир Путин сообщил на встрече международного дискуссионного клуба «Валдай», что в стране появились новые разработки в области вооружений, и всегда что-то новое создается, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что накануне беседовал с одним из руководителей крупного оборонного концерна, который делился своими идеями в этой области, но в данный момент рано обсуждать эти вопросы публично.

Ранее сообщалось, что российские летчики с помощью «грозы ВСУ» — авиабомбы ФАБ-3000 нанесли мощный удар по объектам на территории Курской области, ликвидировав сразу несколько целей на площади почти 1 квадратный километр.