Вопрос о возможных выборах на Украине остается одной из самых обсуждаемых тем в политических кругах. Несмотря на военное положение и постоянные заявления Киева о невозможности проведения голосования, эксперты продолжают строить прогнозы о том, кто мог бы занять президентское кресло. Своим мнением с RuNews24.ru поделился директор факультета государственной и муниципальной политики Университета «Синергия» Алексей Бычков.

По его словам, рассчитывать на то, что украинский народ самостоятельно определит своего лидера в отрыве от внешних игроков, не приходится. Западные партнеры, которые сегодня обеспечивают финансовую и военную поддержку Киева, вряд ли допустят появление нелояльного кандидата.

«На данном этапе невозможно представить вариант, при котором к власти на Украине придёт не ставленник Запада. Важно отметить, что основная борьба на выборах разгорится между Европейским союзом и Вашингтоном», — отметил эксперт.

Бычков пояснил, что возможны два основных сценария. Первый — появление нейтральной фигуры, которая устроит и Брюссель, и Вашингтон. Второй — победа явно проевропейского политика. В этом случае, по мнению эксперта, главным претендентом становится экс-главком Валерий Залужный, который в настоящее время находится в Лондоне и, судя по всему, пользуется поддержкой западных элит.

Что касается возможных кандидатов от США, то здесь картина пока менее определенная.

«Явного кандидата от США, который мог бы претендовать на президентских пост, пока нет. Но это будет представитель все тех же политических сил, которые активно участвовали в событиях на Майдане и им предшествовавших, – например, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко* и нынешний мэр Киева Виталий Кличко», – предположи собеседник.

При этом Бычков призвал не торопиться с выводами о сроках. Говорить со стопроцентной уверенностью, что выборы состоятся именно в этом году, пока нельзя. Слишком много сил — и европейских, и внутриукраинских — сегодня направлено на то, чтобы голосование не произошло в ближайшее время. Пока ситуация на поле боя остается неопределенной, Западу выгоднее сохранять текущий статус-кво, чем рисковать и запускать избирательный процесс с непредсказуемым результатом.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму