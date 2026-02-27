Захарова: представители ООН в кулуарах назвали события в Буче фейком и провокацией Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудники ООН в неформальных беседах признают: версия Киева о событиях в Буче является сфабрикованной. Ее слова приводит ТАСС.

Дипломат напомнила, что Москва официально обращалась к генеральному секретарю всемирной организации с просьбой выступить посредником и предоставить списки имен погибших, однако ответа так и не последовало. При этом, по словам Захаровой, в кулуарах представители ООН дали понять российским дипломатам, что им известно о провокационном характере обвинений в адрес РФ.

«В кулуарах эти самые ооновцы нам сказали: мы все знаем, что это провокация», — процитировала Захарова сотрудников секретариата ООН (все цитаты в тексте новости переданы в косвенной речи согласно требованиям редакционной политики. — Прим. ред.).

Представитель МИД подчеркнула, что Россия с самого начала называла связанные с Бучей обвинения украинской стороны дезинформацией и чудовищным фейком. Москва неоднократно призывала международные организации предоставить документальные подтверждения, однако, как констатировала Захарова, никакой реакции на эти запросы не последовало.

