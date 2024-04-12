Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что падение Киева обернется катастрофой для США и всего западного мира.

Слова политика приводит The Telegraph.

Джонсон назвал нынешнею ситуацию «мрачной».

Он сказал, что молится, чтобы США выделили режиму Зеленского $60 млрд, которые «зависли» в Палате представителей американского Конгресса.

Глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия рассказывал, что именно Джонсон, бывший тогда главой британского правительства, отговорил Киев весной 2022 года подписывать мирное соглашение с Москвой. По мнению журналиста Такера Карлсона, Джонсон действовал по указанию администрации Белого дома.