Борис Грызлов: «Единая Россия» может стать координатором социально-экономического и технологического развития РФ

Партия «Единая Россия» может взять на себя роль координатора основных направлений социально-экономического и технологического развития России. Об этом на заседании бюро Высшего совета «Единой России» заявил председатель Высшего совета партии, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Он подчеркнул необходимость проведения мероприятий, направленных на кадровое обеспечение и укрепление гражданской идентичности как ключевых задач для достижения этой цели.

«Как неоднократно отмечал Президент, достижение конкурентоспособности России по ключевым направлениям технологического развития возможно только при наличии специалистов, способных генерировать уникальные решения, в том числе, для новых, только формирующихся индустрий, готовых использовать передовые методы проектирования и конструирования», — подчеркнул Грызлов.

Для реализации этой задачи, подчеркнул Грызлов, выделяется необходимость создания единой системы подготовки кадров, охватывающую все уровни образования — от школы до колледжа, университета и дальнейшей интеграции с отраслью.

По словам председателя Высшего совета партии, несмотря на то, что Россия занимает лидирующие позиции по количеству вузов, в системе все еще есть пробелы. Так, например, по статистике, около 40% студентов инженерных направлений не завершают обучение.

Кроме того, подчеркнул Грызлов, система высшего образования готовит инженеров лишь начального уровня, тогда как для успешной работы в высокотехнологичных отраслях требуются более глубокие знания и опыт.

«Нам необходимо заглянуть за горизонт и определить механизмы формирования и быстрой адаптации квалификации специалиста XXI века, который поведет российские компании к созданию новых продуктов и технологическому лидерству», — сказал Грызлов.

Он предложил создать систему мер поддержки и льгот для инженеров в ключевых отраслях, чтобы привлечь больше молодых людей в профессию.

Также Грызлов поднял вопрос о возрождении традиции наставничества как эффективного инструмента подготовки кадров. Он уверен, что этот проверенный временем механизм поможет передать опыт и знания новичкам в отрасли, способствуя таким образом укреплению инженерного потенциала России.

Ранее Борис Грызлов сообщил, что «Единая Россия» собрала 14,1 млрд руб. для находящихся на передовой бойцов специальной военной операции (СВО).