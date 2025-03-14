«Единая Россия» собрала 14,1 млрд руб. для находящихся на передовой бойцов СВО

«Единая Россия» несет на себе социальную ответственность перед участниками СВО и жителями Донбасса. Об этом заявил председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов на заседании бюро Высшего совета партии.

Во время своего обращения Грызлов сообщил, что с начала специальной военной операции «Единая Россия» помогает фронту. Приобретаются различные технические специальные средства, квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты, средства для поддержания связи, тепловизоры и экипировка. За весь период для находящихся на передовой СВО бойцов удалось собрать свыше 14,1 млрд рублей.

Кроме того, по инициативе «Единой России» создаются бригады врачей-волонтеров, в которые также входят и депутаты различных уровней.

«В рамках этого направления деятельности партии более 1,2 тысячи российских медиков-добровольцев приехали на помощь коллегам на Донбасс. Передано свыше 19 тысяч тонн медикаментов, высокотехнологичные устройства для операций, мобильные медпункты, оборудованы операционные», — привел цифры Грызлов.

Особое внимание партия уделяет Курской области. Уже 7 августа, на следующий день после вторжения украинских военных, на территории региона создали гумцентр, где собирается помощь, присланная со всей России.

«Всего за весь период доставлено 2535 тонн гуманитарной помощи, оборудование для дополнительного формирования более 3 тысяч спальных мест. В целом партия взяла на себя обеспечение всех действующих в области пунктов временного размещения. В области также развернут наш волонтерский корпус — 195 человек из разных регионов страны, участники которого, среди прочего, работают в госпиталях», — сообщил Грызлов.

Кроме того, «Единая Россия» занимается формированием своей электронной базы переселенцев, чтобы адресно оказать помощь каждому из нуждающихся. С начала специальной военной операции в Донбассе и новых регионах России постоянно работают 45 гуманитарных центров партии и 20 пунктов выдачи гуманитарной помощи. За этот срок региональные отделения «Единой России» отвезли на новые территории 134 240 тонн гумгруза. Кроме того, в качестве пожертвований для беженцев удалось собрать свыше 534 млн рублей.

Грызлов также рассказал о том, что Бюро Высшего совета присоединилось к гуманитарной акции «Щит добра», которую организовал Центральный спортивный клуб Армии.

«С начала проведения акции состоялось 32 отправки гумгрузов общим весом более 1200 тонн. Это продукты и питьевая вода, одежда и обувь для взрослых и детей, школьные и канцелярские принадлежности, кровати, матрасы, одеяла, подушки, медикаменты и многое другое. На новые территории регулярно отправляется спортивное снаряжение для детей. Работа по популяризации спорта ведется на новых территориях с самого старта акции», — заметил руководитель.

Ведущаяся работа будет продолжена и впредь, пока населению и бойцам нужна поддержка.

«И отдельное внимание прошу уделить организации первой волонтерской и гуманитарной помощи нашим гражданам в освобождаемых сейчас населенных пунктах Курской области», — подвел итог своей речи председатель Высшего совета «Единой России».

Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы России выбили противника из Гончаровки Курской области.