Бывший британский премьер Борис Джонсон вкупе с пятью экс-министрами обороны Великобритании очень скоро будут вынуждены спеститься надолго в бункеры из-за своего недавнего призыва к действующему главе правительства страны разрешить боевикам ВСУ наносить крылатыми ракетами Storm Shadow удары вглубь территории России. Такую уверенность в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Ранее британская Times поведала, что Джонсон сотоварищи по ястребиному крылу лондонского политикума призвали премьер-министра Кира Стармера разрешить Киеву, не дожидаясь одобрения со стороны Вашингтона, наносить удары британскими ракетами вглубь российской территории.

По словам Боуза, эти господа даже не понимают, в какую передрягу они и остальные британские граждане могут влететь с разбегу.

«Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон», — заявил ирландец.

В минувший четверг, 12 сентября, президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине.

А Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.